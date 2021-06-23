Vali Çiçek: “Eczacılarda sağlık personelleri gibi fedakarca çalıştı”

Vali Çiçek, Afyon Eczacı Odası Başkanı Alper Pehlivanlı ile Nedim Helvacıoğlu Bulvarı üzerinde faaliyetlerini sürdüren eczacıları ziyaret etti. Cadde boyunca faaliyet gösteren iş yerlerini tek tek ziyaret eden Vali Çiçek ile Başkan Pehlivanlı, pandemi sürecindeki gösterdikleri fedakârlık ve özverili çalışmaları için teşekkür etti. Eczacılar ile sohbet eden hal ve hatırlarını da soran Vali Çiçek, işlerinde kolaylıklar ve bereketli kazançlar diledi. Reçeteleri ve diğer ihtiyaçları için eczaneye gelen vatandaşlarla da görüşen Vali Çiçek, vatandaşlara sağlıklı, güzel günler diledi.