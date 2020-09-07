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Vali Çiçek, Frig Vadisi için kolları sıvada

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, kentin tanıtımı ve turizminin gelişmesi noktasında özellikle Frig Vadisi ile ilgili önemli projelerin ilerleyen dönemlerde hayata geçirileceğini ifade etti.


Vali Çiçek, İhlas Haber Ajansı (İHA) Afyonkarahisar ekibini ağırladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Vali Çiçek, kentin hak ettiği yere gelmesi için kurumlararası, sivil toplum kuruluşları ile yapılan iş birliğinde medyaya büyük görev düştüğünü kaydetti. Vali Çiçek, kentin özellikle turizm noktasında var olan potansiyelini çığa çıkartmak için uğraş verdiklerini kaydederek, Frig Vadisi için önemli projeleri ilerleyen dönemlerde hayata geçirmek istediklerini dile getirdi. Vali Çiçek, kentin tanıtımının daha fazla ve daha güzel yapılması için herkese görev düştüğünü sözlerine ekledi.


Gerçekleşen ziyarete İhlas Haber Ajansı (İHA) Afyonkarahisar İl Temsilcisi Gökten Ceylan ve İHA muhabiri Hayati Kanat katıldı.

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