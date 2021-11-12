Vali Çiçek gençlerin konuğu oldu

Gençlik projeleri destek programı (2020-1) kapsamına Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ve yürütücülüğünü Afyonkarahisar Girişimci Genç Liderler Derneğinin yaptığı ‘Lider Genç Kitap Kahve' projesi kapsamında Vali Gökmen Çiçek dernek ve proje ofisini ziyaret etti.

Girişimci Genç Liderler Derneği'nin yürütücüsü olduğu Lider Genç Kitap Kahve Projesinin Proje Koordinatörü Behlül Beşen liderliğinde gerçekleşen toplantıya bu hafta Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek hem Girişimci Genç Liderlerle tanışmak hem de Lider Genç Kitap Kahve Projesi kapsamında bilgi almak maksadıyla dernek ofisini ziyaret etti. Vali Çiçek'e Beşen tarafından detaylı brifing verildi. Ayrıca projenin faaliyet planlamasından ve gelecek etkinliklerden söz edildi.

Dernek yönetim kurulu üyeleri, proje ve gönüllü ekibiyle uzun uzun sohbet eden Vali Çiçek projenin detaylarını öğrenirken bir yandan da kendisine sorulan soruları yanıtladı. Samimi ve keyifli geçen toplantıda Vali Çiçek, derneğin ve projenin yaptığı faaliyetleri tebrik ederek her konuda Girişimci Genç Liderler Derneği'ne ve lider Genç Kitap Kahve Projesi'ne tam destek olduğunu belirtti.

Ziyarete Afyonkarahisar Vali Yardımcıları Mehmet Keklik ve Ömer Tekeş ile İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Abdurrahman Özdilekler'de katıldı.