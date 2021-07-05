Vali Çiçek güçlü ‘Aile' yapısının önemine dikkat çekti

2021 Afyonkarahisar Aile Yılı projesi kapsamında ‘Aile Yılı' paneli Vali Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek'in yanı sıra eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile diğer protokol üyeleri katılımı ile iki oturum halinde yapıldı. Aile Yılı panelinde konuşan Vali Çiçek, “Binlerce yıllık Türk milletinin varlığının yegâne sebebi olduğunu ve bir sürü imparatorluk, büyük devletler kurduk bir sürü mücadelenin içerisinde yer aldık. Herhalde bugün etrafımızda bize karşı bütün şer cephelerin birleşmiş olmasına rağmen hala ayaktaysak hala Müslüman Türk olarak varsak bunun yegâne sebebi güçlü bir aile yapımıza sahip olmamızdır" dedi.

Aile yılının sadece Afyonkarahisar'da değil tüm Türkiye'de uygulanması gereken bir konu olduğunu söyleyen Vali Çiçek, projede emeği geçen eski Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu'na teşekkür etti.

İki oturum olarak gerçekleşen panelin birinci oturumu Eroğlu moderatörlüğünde, gerçekleştirildi.