Vali Çiçek, Kadın Kültür Evi'nin konuğu oldu

Afyonkarahisar Bayat Kadın Kültür Evi'ni ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, 'Serbest Kürsü Sohbetleri'nde kadınlarla bir araya geldi. Kadın kültür evlerine olan inancının her geçen gün arttığını kaydederek, “2022'de de yepyeni başarılara imza atacağız” dedi.

Vali Gökmen Çiçek, hem kadın kültür evlerinin işleyişi denetliyor hem de kadınların memnuniyetlerini değerlendiriyor. Bu kapsamda Bayat Kadın Kültür Evi'nde Serbest Kürsü Sohbetleri etkinliğinde kadınlarla buluşan Vali Çiçek, kadın kültür evlerinin kuruluş amacı, 1 yılı aşan sürede kat edilen mesafe, beklentileri ve 2022 hedefleri konusunda bilgilendirici bir konuşma yaptı. Kadın Kültür Evleri'nin kadın akademisi mantığıyla bir yılı aşan sürede çok başarılı faaliyetler yürüttüğüne dikkat çeken Vali Çiçek, “Kadın kültür evlerimiz her geçen gün adından daha fazla söz ettiriyor. Başrolünde kadınlarımızın olduğu her iş zaten başarılı oluyor. Kadın Kültür Evlerimiz de kadınlarımızla büyüyor, gelişiyor ve değer kazanıyor. Geldiğimiz noktada kadınlarımız kadın kültür evlerimize bizlerden daha çok sahip çıkıyor. Eğitim içerikleri güne, taleplere ve kadınlarımızın isteklerine göre geliştiriliyor. Ders müfredatı gibi özenle hazırlanıyor ve kadınlarımız için en iyi eğitmenler seçiliyor. Bizler geleceğimizin teminatı çocuklarımızı yetiştiren kadınlarımızın her açıdan donanımlı olmalarını, bilinçli ebeveynler olmalarını ve geleceğe güvenle bakmalarını istiyoruz. Bu noktada elimizden ne geliyorsa yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” dedi.