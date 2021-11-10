Vali Çiçek, köylülerin istek ve taleplerini dinledi

Vali Çiçek'e, Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban ve diğer ilgililer eşlik etti. Köyde incelemelerde bulunan Vali Çiçek, Anıtkaya Muhtarı Metiner İdis'ten bilgiler aldı. Vali Çiçek, devam eden yatırımlar ve köye yapılması gereken acil ihtiyaçlar konusunda da yerinde incelemeler yaptı. Anıtkaya Köyü'nde vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Gökmen Çiçek, köy sakinlerinin çeşitli konularda kendisine ilettiği talepleri dinleyerek, çözümü noktasında gerekli talimatları verdi. Vali Çiçek, Anıtkaya Ortaokulu ve Anıtkaya İmam Hatip Ortaokulu'nu da ziyaret etti. Öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Vali Çiçek, sınıfları ziyaret ederek, öğrencilere derslerinin nasıl olduğunu sordu, gelecek hayallerini dinledi. Vali Çiçek, Afyonkarahisar'ın eğitimde hak ettiği konuma gelmesi ve başarının artması noktasında neler yapılabileceği konusunda da öğretmenlerle istişarelerde bulundu.