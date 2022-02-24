Vali Çiçek, okul gazetesi için röportaj verdi

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün desteklediği, İmam Hatip Okulları'nın başvuruda bulunduğu ve ülke genelinde bu yıl 137 okul projesinin kabul edildiği ERDEM projelerine Afyonkarahisar Mecidiye İmam Hatip Ortaokulu da dahil oldu.

“Ben de Bu Yapbozun Bir Parçasıyım” adlı proje hazırlayan Mecidiye İmam Hatip Ortaokulu, Vali Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret ederek, projenin ayrıntılarına dair bilgiler verdi. Mecidiye İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Nuri Özçelik, Müdür Yardımcısı Yasin Kaplan ve öğrencilerin hazır bulunduğu ziyarette Proje Yürütücüsü Müdür Yardımcısı Yasin Kaplan'dan bilgiler alan Vali Çiçek, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti. Vali Çiçek ziyaret sırasında yılda 2 kez çıkarılacak okul gazetesinin ilk sayısı için de öğrencilere röportaj verdi. Öğrencilerin heyecanla kendisine sorduğu soruları yanıtlayan, valilik görevi, yaptığı çalışmalar, projeleri hakkında kısa bilgiler veren Vali Çiçek, özgüvenleri, merakları için öğrencilere teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.