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Vali Çiçek: “Şehit aileleri ve gazilerimizin emrindeyiz”

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, görevine yeni başlayan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Gazi Emre Öztürk’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, görevine yeni başlayan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Gazi Emre Öztürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Vali Yardımcısı Mehmet Keklik'te hazır bulundu.


Vali Çiçek'i, Başkan Emre Öztürk ile dernek yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Vali Çiçek, dernekte bulunan şeref defterini imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, şehit aileleri ve gazilerin emrinde olduğunu söyledi. Çiçek konuşmasına şöyle devam etti:


“Burası şehitler ve gaziler diyarı. Gerçekten böyle bir ilin valisi olmak onur verici bir şey. Her sokağında, her köyünde, her kasabasında şehitler, gaziler var. O yüzden ben bu şehre hizmet etmekten ayrı bir gurur duyuyorum. Burası kurtuluşun ve kuruluşun şehri olduğu gibi istikbalimizin de şehridir. Biz Afyonkarahisar düşmeden bu memleket düşmez inancındayız. Afyonkarahisarlılar olarak, şehit aileleri ve gaziler olarak sonuna kadar bu memleket için canla, başla çalışacağımızın bilincindeyiz. Huzurlarınızda şehit aileleri ve gazilerimizi şunu söylemek istiyorum. Biz sizlerin emrindeyiz, sizlerin hayır dualarına talibiz ve sizlerin evlatlarıyız.”


Konuşmalarında ardından Vali Çiçek şehit aileleri ve gaziler ile sohbet ederek, onların dert ve sıkıntılarını dinledi.

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