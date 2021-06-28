Vali Çiçek Tıbbi ve Aromatik Bitkiler alanında iddialı konuştu:

Afyonkarahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Değerlendirme, Geliştirme organizasyon toplantısında konuşan Vali Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar'da bitkisel üretimde ciddi alt yapı çalışmalarının olduğunu ifade ederek, “1 yıl sonra inşallah Afyonkarahisar'ı bitkisel üretimde en iyi il yapacağız” dedi.

Afyonkarahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Değerlendirme, Geliştirme ve Organizasyon Komisyonu Toplantısı, Vali Gökmen Çiçek'in başkanlığında yapıldı. Toplantıda il genelinde tıbbi ve aromatik bitkiler alanında yapılacak çalışmalar görüşüldü. Toplantıda konuşan Vali Gökmen Çiçek, bitkisel üretim alanında çok ciddi altyapı çalışmaları yaptıklarını söyledi. Vali Çiçek, “Bu meseleyi hem kaymakamlıklarımız hem belediyelerimiz atlamadan en ufak meseleyi bile küçük mesele olarak görmeden çözmeye çalışıyoruz. Bu şehirde olan her mesele aslında bizim meselemizdir. Tarım, hayvancılık, bitkisel üretim her konu aslında bizimle alakalı. Bitkisel üretim alanında büyük bir alt yapı çalışması içerisindeyiz. Üniversite, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bu konuda büyük bir özveriyle alt yapı çalışmalarını sürdürüyorlar. Biz bu konuda bir komisyon kurarak çalışmalara başladık. İnşallah Türkiye'ye örnek olacak projeleri hızla hayata geçireceğiz. Bu konuda elimizden geleni yapmakta kararlıyız. 1 yıl sonra inşallah Afyonkarahisar'ı bitkisel üretimde en iyi il yapacağız” dedi.”

Toplantı görüş alış verişinin bulunulmasının ardından sona erdi.