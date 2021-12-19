Vali Çiçek: “Tüm ekiplerimiz karla mücadele ediyor”

Afyonkarahisar'da iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası görevine başlayan karla mücadele ekipleri, aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karla mücadele ekiplerinin son sürat çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Vali Çiçek açıklamasında, “Tüm ekiplerimiz sahada karla mücadele ediyorlar. 'Yeter ki kar yağsın. Siz merak etmeyin biz gece gündüz çalışır yolları açarız' dediler. Tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Allah yardımcıları olsun” dedi.