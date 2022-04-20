Vali Çiçek: “Turistlere kimsenin haksızlık yapmasına, dolandırmasına izin vermeyeceğiz”

Ben bu tür olayları vatana ihanet olarak görüyorum” dedi.

15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası nedeniyle Afyonkarahisar'da kutlama programı düzenlendi. Hattat Ahmet Karahisari Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa Vali Çiçek, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Program öncesi Sevgi Tahmaz ve kursiyerlerin yaptığı Keçe ve Aksesuarları Sergisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Şuhut Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin hazırladığı Afyonkarahisar'da Turizm konulu afiş sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış kurdelesini protokol üyeleriyle birlikte kesen Vali Gökmen Çiçek, ardından Emir Murat Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin sebze meyve dekor çalışmasını inceledi.

“Turizm sadece otel sahiplerine ya da istihdama katkı sağlamıyor”

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlama programında Afyonkarahisar'ın genel tanıtım videosu gösterime sunuldu. AKÜ Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin ney ve tasavvuf dinletisi sonrası, Bolvadin Raziye Sultan Yusuf Kayabaşı Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri halk oyunu gösterisini sundu. Akabinde Vali Çiçek gençlerle söyleşi yaptı.

Turistlerin ağırlanması noktasında hassas ve duyarlı olunması gerektiğini ifade eden ve bu durumun önemini örneklerle açıklayan Vali Çiçek, “Turizmde öyle bir mücadele içerisindeyiz ki. Binlerce kişi bu sektörde çalışıyor. Afyonkarahisar'da 29 bin 700 yatak kapasitemiz var. Sektörde 5 bin çalışanımız var. Yeni açılan oteller ile bu rakam 6 bin olacak. Turizm sadece otel sahiplerine ya da istihdama katkı sağlamıyor. Esnafa, taksiciye, otellere gıda, sebze meyve üretenlere aslında birçok sektöre katkı sağlıyor. Böylesine önemli bir alan. Bazen hep beraber bir işe sahip çıkmadığımızda yapılan her şey boşa gidebiliyor” dedi.

“İşte bir kişi bir ülkeye böyle zarar verebiliyor”

Turistlerin dolandırılması ya da taciz edilmesini vatana ihabet olarak gördüğünü dile getiren Vali Çiçek, “Kapadokya'ya Uzak Doğu'dan çok fazla turist geliyordu. Ancak bölgede yaşanan taciz vakası ile bu turistler gelmez oldu ve bir daha eski rakamlara ulaşılamadı. Kore'ye defalarca gidildi, çalışma yapıldı. Ancak eskisi gibi olmadı. İşte bir kişi bir ülkeye böyle zarar verebiliyor. Büyükşehirlerde taksicilerin turistleri dolandırması, hakaretleri öyle büyük bir yankıyla olumsuz tesir ediyor ki. Ben bu tür olayları vatana ihanet olarak görüyorum. Artık bu tür olaylar sosyal medya aracılığıyla hızla yayılıyor ve her kesime ulaşıyor. Bir kişinin sorumsuzluğu hem bizleri rezil ediyor hem de bir dahaki ziyareti engelliyor. Turizm işte bu sebeple hep birlikte hareket edilmesi gereken bir sektör” diye konuştu.

“Hep birlikte mücadele edeceğiz”

“Afyonkarahisar'da çok yakın zamanda yabancı turistlerin geldiğini göreceğiz” diyen Vali Gökmen Çiçek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Aslında Rusya, Ukrayna savaşı öncesi birçok anlaşma imzalamıştık. Gelmeye de başlamışlardı. İnanıyorum kısa sürede yeniden ülkemizde olacağız. Hepimiz uyanık olacağız. Misafirlerimize kimsenin haksızlık yapmasına, dolandırmasına izin vermeyeceğiz. Bir Afyon Sucuğumuz var lezzeti dünyaya bedel. Üretimde yaşanacak en ufak bir kalitesizlik bizleri çok zor duruma düşürecektir. İşletmecilerimizin en çok korktuğu nokta burası. Bu sebeple hep birlikte mücadele edeceğiz.”

Vali Çiçek'in konuşmasının ardından kutlama programı sona erdi.