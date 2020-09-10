Vali Çiçek'in yeni karantina kararına vatandaşlardan tam destek

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in Korona virüs tedbirleri kapsamında evinde karantinaya uymayanların KYK yurtlarında karantina sürelerini tamamlayacaklarını duyurmasının ardından bu karara vatandaşlardan destek geldi.

Afyonkarahisar Valisis Gökmen Çiçek, Korona virüs tedbirleri kapsamında dün gece aldığı ilginç kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Vali Çiçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde karantinaya uymayanları uyararak, "İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımızı, KYK yurtlarına alarak karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşan masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Vali Çiçek'in bu açıklaması kentte kısa sürede duyularak büyük ses getirdi. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerine konuşan vatandaşlar Vali Gökmen Çiçek tarafından açıklanan kararının yerinde ve isabetli olduğunu ifade ederek destek verdiklerini dile getirdiler. Bazı vatandaşlar virüsle mücadele kapsamında alınan karardan daha fazla kısıtlama getirilmesini de isteyerek birçok kişinin özellikle maske takma konusuna riayet etmediklerini vurguladılar.