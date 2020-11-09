Vali Çiçek'ten 10 Kasım mesajı

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Çiçek mesajında askeri dehasını, vatan sevgisiyle birleştirerek, milletin bağımsızlığı için tarihte eşine az rastlanır bir zafere imza atan Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle andıklarını belirtti. Vali Çiçek mesajında, “Şanlı tarihimize damga vuran, milli mücadelemizin Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ilkeleri, düşünceleri ve yaptıklarıyla her zaman ilham kaynağımız olan eşsiz bir liderdir. Bizlere bağımsız bir millet olarak yaşama onuru kazandıran, bir asker ve devlet adamı olan Atatürk'ü minnet ve özlemle andığımız bu günde onun Türk ulusuna olan inancını ve güvenini rehber almalıyız. Onun milletimize bıraktığı en büyük miras, kendi ayakları üzerinde durabilen her alanda muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmayı hedefleyen, bölgesinde ve dünyada söz sahibi bağımsız Türkiye Cumhuriyetidir. Bu mirasa sahip çıkmak, ülkemizi aklın ve bilimin rehberliğinde geleceğe taşımak bizlerin en önemli vazifesidir. Bu bilinçle yılmadan, yorulmadan üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz” ifadelerine yer verdi.