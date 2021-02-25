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Vali Çiçek'ten hayırseverlere plaket

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Devlet Hastanesine cihaz alınması için destek olan hayırseverlere plaket takdim etti.


Vali Çiçek, Şuhut programı kapsamında önce Şuhut Kaymakamlığını ziyaret etti. Kaymakam Erkan Kaçmaz ile görüşerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Çiçek, daha sonra düğün salonunda Şuhut Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen plaket takdim törenine katıldı. Vali Çiçek törene gittiği esnada vatandaşlarla ve esnaflarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Şuhut'lu vatandaş ve esnaflar ziyaretten duyduğu memnuniyeti sevinçle ifade etti. Törende Vali Çiçek ve protokol üyeleri tarafından Şuhut Gönüllüleri Platformu tarafından düzenlenen kampanya kapsamında Devlet Hastanesine kazandırılan cihazlarda emek veren gönüllülere plaketleri takdim edildi. Vali Çiçek, buradaki programının ardından Şuhut Kadın Kültür Evi Çömlek Atölyesinde incelemelerde bulundu. Vali Çiçek burada çalışan personellerden sos kalıbı çömleklerden alarak destekte bulundu.

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