Vali doğum yapan depremzede anneleri tebrik etti

Afyonkarahisar'daki özel ve devlet hastanelerinde doğum yapan depremzede anneleri ziyaret eden Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, anneleri tebrik etti.

Afyonkarahisar'daki hastanelerde tedavi gören depremzede vatandaşları ziyaret eden Vali Yiğitbaşı, deprem bölgesinden gelip Afyonkarahisar'da doğum yapan anneleri tebrik ederek dünyaya gelen bebekler için sağlıklı ve hayırlı bir ömür temennisinde bulundu.