Vali Mustafa Tutulmaz Bolvadin'de muhtarlarla bir araya geldi

Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali Mustafa Tutulmaz, Kaymakam Âdem Öztürk, İl Özel İdare Genel Sekreteri Murat Toy, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, ilçe müdürleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı. Vali Tutulmaz toplantı öncesinde son kararname ile ilçeye atanan Bolvadin Kaymakamı Adem Öztürk'e makamında nezaket ziyaretinde bulunarak görevinde ve çalışmalarında başarılar diledi.

Toplantıda öncelikle mahalli idareler seçimleri değerlendirildi. Vali Tutulmaz, muhtarlık müessesi ve görevleri, kolluk birimleriyle işbirliği, taleplerde hiyerarşik silsilenin takibi, istek ve taleplerde fayda ve maliyet analizi, kamu görevlileriyle işbirliği ve denetim, kamu yatırımlarının takibi, düğünlerde silah atılmaması hakkında muhtarlara detaylı bilgiler verdi.

Toplantıdaki konuşmasında huzur ve düzeni sağlamak için muhtarlara büyük görev düştüğüne dikkat çeken Vali Mustafa Tutulmaz “Sizlerle beraber yılda bir kez mutlaka bir araya geliyoruz. Sizlerle beraber ilçemizin, köylerimizin, mahallerimizin problemlerini değerlendiriyoruz. Genel olarak baktığımızda İl Özel İdaresi ve İl Tarım Müdürlüğü görev alanına giren sorunlar daha çok gündemde oluyor. Bu sebeple iki müdürümüz toplantılarda bizlerle bir arada oluyor. Bir seçim dönemi geride kaldı. Yapılan seçimle yüzde 60'lık bir değişim olmuş. Demek ki vatandaşlarımız geleceği sizde gördüler. Sizlere düşen bundan sonraki süreçte en iyi hizmeti yapmak. Bu hizmeti yaparken rakiplerinize de adil davranın. Herkese eşit mesafede olun. Köyün huzuru ve düzenini sağlamak sizlere düşüyor. Anlayışlı, adil ve kucaklayıcı olun. Bu konuda hassas olalım. Sorumluluk makamı sizlerde” diye konuştu.

Servis araçlarının takibi konusunda da uyarılarda bulunan Vali Mustafa Tutulmaz “Eğitim öğretim dönemi başladı. Servis araçları konusunda dikkatli olalım. Uyarılarınızı yapın. Yanlış yapanı gördüğünüz anda gerekli yerlere şikâyetinizi yapın. Devlet bu kişilere parasını ödüyor. Sizler de evlatlarımızın güvensiz ortamda seyahat etmemeleri için gerekli takibi yapın. Okullarda öğretmen takibini yapın. Zamanında geliyor mu, erken mi gidiyor bunu gözlemleyin. Eğitim konusunda hassas olalım. Eğitimde başarı çıtamızı yükseltmemiz gerekiyor. El birliği ile bu işi başarmalıyız. Ciddi bir eğitim süreci işliyor mu köylerde bunun takipçisi olun. Bir başka konu yeni kimlik kartı değişimi. Yüzde 75'lik bir değişim olmuş. Bu konuda da gerekli çalışmayı yapalım ve değişimi tamamlayalım” dedi.

Toplantıda muhtarlar da istek, talep ve şikâyetlerini Vali Tutulmaz'a iletti. Karşılıklı görüş alışverişi sonrası toplantı sona erdi.

Vali Mustafa Tutulmaz toplantı sonrası sırasıyla Dipevler, Nusratlı, Taşlıdere, Yörükkaracaören, Güney ve Kutlu köylerini ziyaret ederek muhtarlar ile vatandaşların istek, talep ve şikâyetlerini dinledi.