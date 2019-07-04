Vali Mustafa Tutulmaz kiraz hasadını yerinde inceledi

Vali Mustafa Tutulmaz'a incelemeleri sırasında Çay Kaymakamı Erol Tanrıkulu ve Sultandağı Kaymakamı Önder Koç eşlik etti.

Deresinek Köyünde kiraz bahçesinde üreticileri ziyaret eden Vali Mustafa Tutulmaz, bahçede incelemelerde bulunarak üreticilerden ve çalışanlardan bilgiler aldı. Bahçede kiraz hasadı yapan işçilerle de bir araya gelen ve onlara kiraz toplama işinde bir süre eşlik eden Vali Mustafa Tutulmaz, işçilerle sohbet edip, hasat sürecinde neler yaptıklarını işçilerden dinledi. İşçilere kolay gelsin dileklerini ileten Vali Tutulmaz, hasat sürecinin bereketli olması temennisinde bulundu. Sultandağı ilçesine bağlı Yakasinek Köyüne de giden Vali Mustafa Tutulmaz, burada da soğuk hava deposunda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı. Hasadı yapılan kirazların depolandığı depoyu gezen Vali Tutulmaz, kirazların hangi şartlarda ve nasıl depolandığı konusu hakkında bilgiler aldı.

Vali Mustafa Tutulmaz daha sonra Sultandağı Yeşilçiftlik Kasabasında Işık Tarım Ürünleri Dondurulmuş Gıda İşletmesini de ziyaret etti. Vali Tutulmaz yetkililerden dondurulmuş organik meyve ticareti, yapılan iş ve işlemler ile işletmenin işleyişi hakkında bilgiler aldı. İşletme yetkileriyle de bir araya gelen Vali Tutulmaz ihracat ve ithalat konuları ile kiraz ve çilek yetiştiriciliği konusunda görüş alış verişinde bulundu.