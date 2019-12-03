Vali Mustafa Tutulmaz Kızılören ilçesinde incelemelerde bulundu

Vali Mustafa Tutulmaz'ın başkanlığında gerçekleşen köy ve mahalle muhtarlarının hazır bulunduğu toplantıya Kaymakam Recep Hasar, Belediye Başkanı Ali Erol ile il ve ilçe müdürleri katıldı. Muhtarlar toplantısında öncelikle 31 Mart 2019 mahalli idareler genel seçimleri değerlendirildi. Vali Tutulmaz, Muhtarlık müessesi ve görevleri, kolluk birimleriyle işbirliği, kamu yatırımlarının takibi, taşımalı eğitim sistemindeki servis araçlarının denetimi, köy ve mahallelerdeki metruk bina ve yapılar gibi konularda talimatlarda bulundu.

Hizmetlere ve Görevlerinize Odaklanın

Vali Mustafa Tutulmaz, vatandaşlara hizmet noktasında eşitliğe dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak: “Muhtarlık zor bir görev. Hem vatandaşı memnun etmelisiniz hem de devletle olan iletişimini sağlamalısınız. Bu zor göreve hepiniz seçilerek geldiniz bu açıdan da sizleri tebrik ediyorum. Muhtarlığın geçmişten gelen bir gücü var. Kamunun muhtarlara verdiği önem ile gücünüz her geçen gün artıyor. İnşallah güzel hizmetlere vesile olursunuz. Muhtarlar seçildiğinde genellikle seçim öncesi yaşananları devam ettiriyor. Bu noktada her gittiğim ilçede uyarılarda bulunuyorum. Bir kez de sizlere söylemek istiyorum. Önceki yaşananları bir kenara bırakın, hizmetlere ve görevlerinize odaklanın. Ayrım yapmayalım. Hukuken ve vicdanen hesap vermekle yükümlüyüz. Herkese eşit davranalım. Bizler hizmet için bu makamlardayız” dedi.

Öğrencilerle Sohbet Etti

Kızılören ilçesindeki temasları kapsamında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Vali Mustafa Tutulmaz, öğrencilerle sohbet ederek, başarılı ve daha çok kitap okuyan öğrenciler olmalarını istedi. Vali Tutulmaz, okul bünyesindeki anaokulunu da ziyaret ederek buradaki öğrencilere çeşitli kitaplarhediye etti.

Toplum Sağlığı Merkezi'ni İnceledi

Vali Mustafa Tutulmaz'ın bir diğer ziyaretiKızılören Toplum Sağlığı Merkezi'ne oldu. Burada incelemelerde ve denetlemelerde bulunan Vali Tutulmaz, tedavi için bekleyen hastalarla da görüşerek, sağlıklı günler dinledi.

Jandarma ve Emniyet'e Denetim

Vali Mustafa Tutulmaz Kızılören İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret ederek, incelemelerde ve denetlemelerde bulundu. Görevli personelle görüşen Vali Tutulmaz asayiş ve güvenlik konularında bilgiler aldı.