Vali Mustafa Tutulmaz Sandıklı'da

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Sandıklı'da incelemelerde bulundu.

Vali Mustafa Tutulmaz ve beraberindeki Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Özel İdare Genel Sekreteri Recep Oyur, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Kaymakam Adayı Halis Hacıismailoğlu, kurum amirleri ile birlikte Akin Köyü'nde bulunan patates depolarında incelemelerde bulundu. ORKÖY kapsamında desteklenen bu projeyi yerinde inceleyen Afyonkarahisar valisi Mustafa Tutulmaz yetkililerden bilgi aldı.

Yetkililer, Akin Köyündeki inler doğal patates deposu olarak kullanıldığını ve Sandıklı bölgesinde üretilen ürünlerin büyük bir bölümünün bu inlerde depolandığını bildirdi. Ayrıca bu inlere ilave olarak da dağların altları oyularak yeni depoların oluşturulduğu kaydedildi.

Vali Tutulmaz daha sonra Sandıklı'dan ayrıldı.