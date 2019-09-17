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Vali Mustafa Tutulmaz'dan gazi Ramazan Kumral'a ziyaret

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Kumral’ı Bolvadin ilçesinde ki baba ocağında ziyaret etti.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Kumral'ı Bolvadin ilçesinde ki baba ocağında ziyaret etti.


Hakkâri'nin Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Kutra Tepe Üs Bölgesinde, 16 Ağustos tarihinde teröristlerce yapılan taciz ateşi sonrasında yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Kumral, GATA'daki tedavisinin ardından babaevine getirildi. Vali Mustafa Tutulmaz ile Kaymakam Adem Öztürk, jandarma ve emniyet personeli, gazi Kumral'ı ziyaret etti.


Gazi Kumral ile Gölbaşı Mahallesinde bulunan evinde görüşen ve geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Mustafa Tutulmaz “Terörün son bulması için tüm kolluk kuvvetlerimiz ellerinden gelen çabayı gösteriyor. Bu coğrafyada yaşamak ne yazık ki çok zor. Bizler hiçbir evladımızın kılına dahi zarar gelsin istemiyoruz. Umarım gazimiz en kısa sürede sağlığına kavuşur. Allah ülkemize ve vatandaşlarımıza bu tür sıkıntılar yaşatmasın" dedi.


Baba Mustafa Kumral ile de bir süre görüşen Vali Mustafa Tutulmaz ziyaretini tamamladı.

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