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Vali Mustafa Tutulmaz'dan şehit ailesine ziyaret

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, şehit İbrahim Sargın’ın Dinar ilçesine bağlı Kınık köyünde yaşayan ailesine ziyarette bulunarak tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, şehit İbrahim Sargın'ın Dinar ilçesine bağlı Kınık köyünde yaşayan ailesine ziyarette bulunarak tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı.


Vali Mustafa Tutulmaz'ın ziyaretine Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Tatarlı Belediye Başkanı Ramazan Gümüş ve şehidin kardeşi Kınık Köyü Muhtarı Adem Sargın'da eşlik etti.


Ziyareti sırasında şehit ailesinin istek ve taleplerini dinleyen Vali Mustafa Tutulmaz; “Öncelikle ülkemizin bekası için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizi rahmet, minnetle ve şükranla anıyorum. Ülke olarak halen iç ve dış düşmanlara karşı vatanımızın bütünlüğünü korumak için şehitler vermekteyiz. Bizler de şehitlerimiz sayesinde bugünkü sınırlarımıza, bayrağımıza ve hürriyetimize sahibiz. Şehitlerimiz bizlere vatanımızı emanet ederken; bizler hem vatanımızı, hem de şehit ailelerimizi emanet bildik. Bu anlamda şehit ailelerimizin her zaman yanında olduğumuzu belirterek, kendilerinin istek ve taleplerinin bizler için önemli olduğunu vurgulamak isterim” dedi.


Şehit İbrahim Sargın'ın ailesi ise Vali Mustafa Tutulmaz'ın gerçekleştirdiği ziyaret nedeniyle çok mutlu olduklarını belirtirken, devletin her zaman yanlarında olduğunu hissettiren başta Vali Tutulmaz'a ve tüm devlet büyüklerine teşekkür ettiler.

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