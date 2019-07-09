Vali Mustafa Tutulmaz'ın köy ziyaretleri

Köyde yaşayan vatandaşların yanında olmak ve onların isteklerini dinleyerek imkanlar dahilinde yerine getirmek adına köyleri ziyaret eden Vali Tutulmaz, Bayramgazi köyü ziyareti sırasında 107 yaşındaki Kamil Ergüler'i evinde ziyaret etti.

Olucak, Yenice ve Bayramgazi Köylerine ziyarette bulunan Vali Tutulmaz vatandaşlarımızla bir araya geldi. Vatandaşların arasında olmanın ve onların yaşadığı çevreyi yerinde görmenin, isteklerin ve taleplerin ete kemiğe bürünmesine vesile olduğunu belirten Vali Tutulmaz, köylerde kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ve halen devam etmekte olan çalışma ve hizmetleri yerinde incelediğini belirtti.

107 yaşındaki Kamil Ergüler'i de ziyaret etti

Vali Mustafa Tutulmaz, Bayramgazi Köyü ziyareti sırasında 107 yaşındaki Kamil Ergüler'i evinde ziyaret ederek kendisine sağlıklı ve hayırlı ömürler diledi.