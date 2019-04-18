Vali Tutulmaz'dan Başkan Zeybek'e ziyaret

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e iade-i ziyarette bulundu.

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçiminde Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen ve 15 Nisan itibariyle mazbatasını alarak görevine başlayan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, ilk ziyaretini Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'a gerçekleştirmişti. Ziyaretin ardından Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'da Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e iade-i ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Zeybek, Vali Mustafa Tutulmaz liderliğinde Afyonkarahisar'a çok güzel eserler kazandıracaklarına inandığını söyledi. Valiliğimizle uyum ve işbirliği sayesinde Afyonkarahisar'ı ileriye taşıyacak projeleri birlikte hayata geçireceklerini söyleyen Başkan Zeybek, Vali Tutulmaz'a ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Vali Mustafa Tutulmaz ise Başkan Zeybek'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak kendisini tebrik etti. Afyonkarahisar'daki birlik ve beraberliğin artarak devam edeceğine inandığını söyleyen Vali Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Belediyesi ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte halkımıza en güzel şekilde hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.