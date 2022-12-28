İhlas Haber Ajansı

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Vali vefat eden polis memurunun ailesine taziyelerini iletti

Afyonkarahisar Valisi Doç.

Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memurunun ailesini ziyaret ederek, taziyelerini iletti.


2 Aralık ta evinde kalp krizi geçiren Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Metin Erdil, Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Erdil, kalbine yenik düşerek yaşamını yitirdi. Vali Yiğitbaşı, beraberindeki protokol üyeleri ile Emirdağ ilçesinde oturan Erdil'in ailesini ziyaret ederek, taziyelerini iletti. Taziye esnasında zaman zaman duygusal anlarda yaşandı.

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