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Vali Vekili Çalışır, sağanaktan zarar gören bölgeleri inceledi

Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesine bağlı Aşağıçaybelen Köyü’nde sağanak yağışlardan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunan Vali Vekili Ali Rıza Çalışır, gereken tadilatların yapılması için talimat verdi.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesine bağlı Aşağıçaybelen Köyü'nde sağanak yağışlardan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunan Vali Vekili Ali Rıza Çalışır, gereken tadilatların yapılması için talimat verdi.


Afyonkarahisar Vali Vekili Vali Vekili Ali Rıza Çalışır, Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesi Aşağıçaybelen Köyü'nde aşırı yağışlardan etkilenen bölgede incelemelerde bulundu. Vali Vekili Çalışır'a AFAD ve İl Özel İdare ekipleri de eşlik etti. Bölgede incelemelerde bulunan Çalışır, hasar gören alanların ivedilikle tamir edilmesi için ilgili birimlere talimat verdi.

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