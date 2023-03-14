Vali Yardımcısı, kayyım maaşını almama kararı aldı

2022 Ekim ayında merkez bağlı Belediye Başkanı Hüseyin Toğulluk'un ruhsatsız silah taşımaktan ceza alması ve mazbatasının iptal edilmesinin ardından Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır, Gebeceler Belediyesine kayyum olarak atandı. Çalışır bir süredir yerine getirdiği belediye başkanlığı görevinden gelen maaşını almama kararı aldı. Konuyla ilgili belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Gebeceler Belediye Meclisince başkan seçimi yapılamamış olması nedeniyle yasa gereği Vali Yardımcımız Ali Rıza Çalışır Belediye Başkanı olarak görevlendirilmiştir. Vali yardımcımız öncesinde kendi bir aylık maaşını depremzedeler için bağış olarak yatırmış, yaşanan deprem afeti nedeniyle belediye başkanlık görevini de maaş almadan yürütme kararı almıştır. Bu karar Belediye Meclisi toplantısında tüm üyelere sözlü olarak ifade edilmiş, yazılı olarak da feragat dilekçesi sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.