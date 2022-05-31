Vali Yiğitbaşı asayiş ve güvenin temini noktasında brifing aldı

Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'na bilgi verdi.

Yaklaşık 3 hafta önce Afyonkarahisar Valiliği'ne atanan Vali Yiğitbaşı, temasları çerçevesinde Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette Vali Yiğitbaşı'nı, Temiz ve beraberindeki şube müdürlüğü karşıladı. Karşılamanın ardından Temiz öncülüğündeki personellerle toplantı yapan Vali Yiğitbaşı, asayiş ve güvenin temini noktasında yürütülen çalışmalara ilişkin ayrıntılı brifing aldı. Toplantının kentte huzur ve güveninin sağlanması noktasında iş birliği içerisinde çalışmanın önemine vurgu yapıldı.