Vali Yiğitbaşı çocuk yetiştirmenin zorluklarını anlatarak:

Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, çocuk yetiştirmenin zorluğuna dikkat çekerek, “Şimdi aileyle ilgili çocukla ilgili başlıklar olduğunda direk anneler kadınlar geliyor aklımıza. Bu çağda çocuk yetiştirmek çok zor, tek başına annelerin üstesinden gelebileceği bir durum değil. Onun için diyorum ki babaları da dâhil edelim, onlar da güç versin anneye, eşe” dedi.

Vali Yiğitbaşı, ‘Veliler İçin Aile Okulu' Eğitim Programında sertifika almaya hak kazanan velilerimize sertifikalarını takdim etti. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde, Valiliğimiz ve ilimiz Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde yapılan “Veliler İçin Aile Okulu” Eğitim Programı'nda ilk sertifikalar Vali Yiğitbaşı tarafından velilere tek tek verildi. Sertifikalarını vermek üzere tüm velileri Valilik binasına davet eden Vali Yiğitbaşı, toplantıda tüm velilerin deneyimlerini ve kazanımlarını ayrı ayrı dinledi. Özellikle babaların çocuk yetiştirmede daha aktif bir rol üstlenmesi için planlanan bu eğitimde, Vali Yiğitbaşı babaların değişen fikirlerini bizzat babalardan dinledi.

33 bin 217 veli programa katıldı

Özellikle babaların çocuk yetiştirmede daha aktif rol almasını amaçlayan bu eğitim sonrasında, babaların bu eğitimden ve süreçten son derece memnun oldukları yönünde yorumlar alan Vali Yiğitbaşı, öğretmen ve velilerle yapılan dersler ve etkinlikler hakkında sohbet etti. Vali Yiğitbaşı şunları söyledi:

“Şimdi aileyle ilgili çocukla ilgili başlıklar olduğunda direk anneler kadınlar geliyor aklımıza. Bu çağda çocuk yetiştirmek çok zor, tek başına annelerin üstesinden gelebileceği bir durum değil. Onun için diyorum ki babaları da dâhil edelim, onlar da güç versin anneye, eşe. Hem de çocuk karşısında hem anne hem baba birlikte olunca o süreç daha etkili oluyor.”

Program çerçevesinde kent genelinde toplam bin 492 öğretmen eğitim alırken, 33 bin 217 veli bu programa katıldı. Ayrıca program çerçevesinde il genelinde 650 kurs açıldı.