Vali Yiğitbaşı, “Depremzede vatandaşlarımız için tüm imkanlarımızı seferber ettik”

Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, deprem bölgesinden kente gelen ve Sandıklı termal bölgesindeki otellerde misafir edilen depremzede aileleri ziyaret etti.

Sandıklı termal bölgede bulunan otellerde, deprem bölgesinden gelen aileleri ziyaret eden Vali Yiğitbaşı, yetkililerden ilçede misafir edilen depremzede vatandaşların durumlarına ilişkin bilgi aldı. Deprem bölgesinden gelen 600'den fazla depremzede vatandaşın sorunlarını dinleyen Vali Yiğitbaşı, özellikle bölgeden gelen kadın ve çocuklardan deprem anında yaşadıklarını dinledi. Vatandaşların şehirde en iyi şekilde ağırlanacağını ve tüm ihtiyaçlarının giderileceğini vurgulayan Vali Yiğitbaşı şunları söyledi:

“Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler hepimizi derinden etkiledi. Acılarınızı paylaşıyoruz. Şehrimizde ve ilimizin birçok ilçesinde tüm imkanlarımızı sizin için seferber ettik. Şu anda tüm birimlerimiz depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarınızı karşılamak ve onları en iyi şekilde misafir etmek için ellerinden geleni yapıyor. Deprem bölgesinde sizlerin oraya daha güvenli bir şekilde dönüşünüzü sağlamak için de elimizden geleni yapıyoruz. Can kayıpları için Allah'tan rahmet, arkada kalanlara sabırlar diliyorum.”

Depremden etkilenen vatandaşlar için sunulan imkânları ve gün boyu özellikle çocuklar için yapılan sosyal etkinlikleri inceleyen Vali Yiğitbaşı, deprem bölgesinden gelen kadınlara da çiçek hediye etti.