Vali Yiğitbaşı esnaflarla bir araya gelmeye devam ediyor

Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, programları çerçevesinde sık sık vatandaşlarla ve esnafla görüşerek sıkıntıları dinliyor, hal ve hatırlarını soruyor.

Kent merkezi Uzun Çarşı üzerinde faaliyetlerini sürdüren esnafları ziyaret eden Vali Yiğitbaşı, çeşitli iş kollarında hizmet veren esnaflarla sohbet ederek, işlerinin nasıl olduğunu sordu. Esnafları tek tek dolaşan, hal ve hatırlarını soran Vali Yiğitbaşı, hayırlı müşteriler, bereketli kazançlar temenni etti.

Cadde boyunca karşılaştığı vatandaşlarla da görüşen ve kendisine iletilen talepleri, iyi dilekleri dinleyen Vali Yiğitbaşı, vatandaşların sıkıntılarına çözümler üretti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Vali Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'ın ilk kadın Valisi olmasından duydukları memnuniyeti belirten, yaptığı çalışmaları takip ettiklerini söyleyen vatandaşları dinleyerek, iyi dilekleri nedeniyle vatandaşlara teşekkür etti.