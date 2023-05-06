Vali Yiğitbaşı girişimci kadınlarla bir araya geldi

Dr. Sayın Kübra Güran Yiğitbaşı, Sandıklı'da düzenlenen ve devlet tarafından verilen destelerle iş kuran girişimci kadınlar ile bir araya geldi.

Vali Yiğitbaşı, devlet desteği ile iş kuran, üretim yapan ve istihdam sağlayan kadınların hayallerine kavuşma hikayelerinin anlatıldığı “İlham Veren Öykülerle Kadınlarımız Anlatıyor” programına katıldı. İlçede Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü (ORKÖY), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve KOSGEB'den aldıkları hibelerle, devletin üretime ve girişimciliğe verdiği destekler ve sunduğu pozitif ayrımcılıklarla korkularını yenerek iş hayatına atılan, kurdukları ve yaptıkları işlerle sosyal ve en önemlisi ekonomik olarak kendi işlerinin patronu olan, üreten ve ürettiren kadınların başarı hikayelerinin anlatıldığı programda ayrıca Afyonkarahisar Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü (ORKÖY), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve KOSGEB İl Müdürleri de yürüttükleri çalışmalar, hibe programları ve projeler hakkında kadınlara bilgilendirmede bulundular.

Programlara Vali Yiğitbaşı'nın yanı sıra Vali Yardımcısı Kübra Teymur, Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.