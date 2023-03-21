Vali Yiğitbaşı, Hatay Kırıkhan'a görevlendirildi

Bir süreliğine Hatay'ın Kırıkhan ilçesine görevlendirilen Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, bölgede incelemelerde bulunarak, depremzede vatandaşları ziyaret etti.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde etkili olan depremin ardından bölgede çalışmalar devam ediyor. Afyonkarahisar Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı da, dün depremin ağır hasarlar verdiği Hatay'ın Kırıkhan ilçesine görevlendirildi. Bölgede çalışmalarına başlayan Vali Yiğitbaşı, depremzede vatandaşları da ziyaret etti. Bölgedeki son durum hakkında da bilgiler alan Yiğitbaşı, yaraları hep birlikte saracaklarını söyledi.