Vali Yiğitbaşı, İl Özel İdaresi'nin çalışmaları hakkında bilgilendirildi

Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, İl Özel İdaresi'nin çalışmaları hakkında birim müdürlerinden bilgi aldı.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi birim müdürleriyle toplantıda bir araya gelen Vali Yiğitbaşı, bu dönem Afyonkarahisar için birlikte çalışacağı mesai arkadaşlarından brifing aldı. Toplantıda İl Özel İdaresinin çalışmaları, görev ve sorumluk alanları, yürütülen iş ve işlemler hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Toy ve birim müdürleri Vali Yiğitbaşı'na bilgiler verdi.

Vali Yiğitbaşı 420 köy, 18 ilçe ve 14 bin kilometrekare alanıyla büyük bir potansiyeli bünyesinde barındıran Afyonkarahisar'ın her noktasına yapılacak hizmetlerin hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılması noktasında bu dönem birlikte çalışacağı Toy ve birim müdürlerine teşekkür etti.