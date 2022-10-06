Vali Yiğitbaşı kadın mahkumları dinledi

Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, kadın açık cezaevinde kalan mahkumların taleplerini dinledi.

Vali Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret etti. Kampüste incelemelerde bulunan Vali Yiğitbaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak'tan ayrıntılı bilgi aldı. İnşaat çalışmaları devam eden 300 kişi kapasiteli yemekhane ile kantini de inceleyen Vali Yiğitbaşı, çalışmalarda gelinen son duruma ilişkin bilgi aldı.

Mahkûmlarla sohbet eden, hikayelerini, taleplerini dinleyen Vali Yiğitbaşı, kurum çevresinde yürütülen projeleri de değerlendirdi.