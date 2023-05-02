Vali Yiğitbaşı: “Kamu olarak bizler ve aileler gençlerimizi her daim spora yönlendirmeliyiz”

Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, sporun gençlerin kişilik gelişmelerindeki önemine dikkat çekerek, “Kamu olarak bizler ve aileler gençlerimizi her daim spora yönlendirmeliyiz” dedi.

Vali Yiğitbaşı, Sırbistan'da düzenlenen 52.'nci Golden Belt Karate Turnuvası'nda birinci olan başarılı sporcu Ayşe Yılmaz ve Köyceğiz'de düzenlenen Kano Turnuvası'nda üçüncü olarak büyük bir gurur yaşatan Ahmet Can İşlek'i antrenörleriyle birlikte makamında kabul etti.

Ziyarette konuşan Vali Yiğitbaşı, sporun gençlerin gelişimi açısından çok önemli olduğunu kaydederek, “Gençlerimiz spor yaparak hayatlarının bir çok alanında istedikleri başarıya daha rahat ulaşmaktadır. Sporun özgüveni arttırıcı tarafı düşünüldüğünde bunun sadece spor başarısı üzerinde değil gençlerin hayatlarının her alanında etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında geçler sağladıkları başarılar ile de hem ülkemizi hem de ailelerine büyük gururlar yaşatıyor” dedi.