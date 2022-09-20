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Vali Yiğitbaşı, muhtarlarla bir araya geldi

Afyonkarahisar Valisi Doç.

Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı kentte görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek değerlendirmede bulundu.


Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'da görev yapan bazı muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarların ihtiyaçlarını dinleyen Vali Yiğitbaşı taleplerin çözümü noktasında ilgili talimatları verdi. Muhtarların demokrasinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirten Vali Yiğitbaşı, muhtarların ihtiyaçlarını tek tek dinleyerek giderilmesi noktasında ellerinden gelen yardımı yapacaklarını belirtti.

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