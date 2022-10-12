Vali Yiğitbaşı: “Patates üretiminde Türkiye'de üçüncü sıradayız”

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kentin patates üretiminde Türkiye'de üçüncü sırada geldiğini kaydederek, “Bizim bölgemizin patatesi de çok kıymetli. Renginden dolayı lezzetinden dolayı çok özel bir patates yetiştiriyoruz” dedi.

Vali Yiğitbaşı, Şuhut ilçesinde patates hasadı yapan işçileri ziyaret ederek onlarla birlikte patates topladı. Protokol üyelerinin de eşlik ettiği Vali Yiğitbaşı, işçilerle birlikte topraktan patates söküp, kovalara topladı. Hasat programının ardından açıklamalarda bulunan Vali Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'a özgü patates lezzet ve veriminden bahsetti. Vali Yiğitbaşı, “Bizim bölgemizin patatesi de çok kıymetli. Renginden dolayı lezzetinden dolayı çok özel bir patates yetiştiriyoruz. Onun için bu bölgenin patatesinin Türkiye'de 3.'ncü sıradayız biz. Çok daha iyi durumlara da geleceğiz biz durum onu gösteriyor. Çok verimli topraklar Bu yıl rekolte de iyi maşallah. Köylümüzün yüzü gülüyor maşallah. Bu bereketli topraklarda inşallah biz Türkiye'ye hem de yurt dışına güzel bereketli verimli ürünlerimizden sunmaya herkesin masasına sofrasına yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.