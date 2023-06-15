Vali Yiğitbaşı: “Sel baskınlarının yaşandığı bölgelerde yaralar sarılacak”

Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, sel baskınlarının yaşandığı bölgelerde hasar tespit çalışmasının yapıldığını ve yaraların en kısa sürede sarılacağını ifade etti.

Vali Yiğitbaşı, 1929 yılından bu yana Afyonkarahisar'ın en fazla yağış aldığı dönemin geçirildiği hatırlattı. Şuhut, İscehisar ve Bolvadin ilçelerindeki köylerde yaşanan sel baskınlarının ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldığını kaydeden Vali Yiğitbaşı, baskınlarda can ve mal kaybının olmamasının ise en büyük teselli olduğunu dile getirdi. Bazı ev ve besihanelerin sel baskınından etkilendiğini belirten Vali Yiğitbaşı, tarım arazilerinin de sel baskınlarından etkilendiğini vurgulayarak, yaraların e kısa sürede sarılacağını söyledi.