Vali Yiğitbaşı trafik eğitimine katıldı

Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Salar Ortaokulunda düzenlenen trafik eğitimine katıldı.

Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelip, simülasyon eğitimini izleyen Vali Yiğitbaşı; trafik kurallarına uyulması konusunda tavsiyelerde bulundu. Salar Ortaokulunu ziyaret eden Vali Yiğitbaşı, sınıfları gezerek öğrencilere gelecek hayallerine dair sorular sordu. Okul idarecileri ve öğretmenlerle de görüşen Vali Yiğitbaşı, eğitim öğretim dönemi ve ilimizin eğitimine dair öğretmenlerden görüşlerini aldı. Buradaki programını tamamlayan Vali Yiğitbaşı, Salar Jandarma Karakol Komutanlığına denetlemelerde bulundu. Görevli personelden asayişin temini noktasında yürütülen çalışmalara dair bilgiler alan Vali Yiğitbaşı, çalışmalarında kolaylıklar diledi.