Vali Yiğitbaşı'ndan ‘10 T ve Artı 1 T' stratejisi açıklaması:

Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, kentin her alanda kalkınması ve ilerlemesi için ‘10 T ve Artı 1 T' stratejisi üzerinden yol haritalarını oluşturacaklarını, ekonomide, üretime ve doğaya varana kadar bir çok çalışma yapılacağını kaydetti.

Vali Yiğitbaşı, kentte görev yapan medya mensupları ile bir araya geldi. Toplantıda göreve başladıktan sonraki yaklaşık bir aylık çalışmalarından bahseden Vali Yiğitbaşı, ardından valilik olarak gerçekleştirmeyi düşündükleri projelerden bahsetti. Vali Yiğitbaşı, geçmiş dönemdeki valiler döneminde ortak akıl ile kentin kalkınmasına yönelik oluşturulan ‘10 T ve Artı 1 T' stratejisi hakkında bilgiler vererek, bütün kurumların iş birliği içerisinde çalışmasının önemine vurgu yaptı. Vali Yiğitbaşı, “Kentin geleceği için iş birliği ve ortak akıl çok önemli. Bunu ben çok faydalı görüyorum. 10 T ve Artı 1 T stratejisi çıkmış ortaya. Bende bu minvalde dışarda hiçbir şey bırakmadan şehrin geleceğini planlarken çok önemli olduğunu ve bizimde belki yol haritamızın önemli bir kısmını da buradan yola çıkarak yapılan çalışmalardan oluşacağını düşünüyorum. 10 T'ye baktığımız zaman birincisi termal, şehrimizin geleceğe dair vizyonunu ortaya koymak adına ekonominin lokomotifi olarak gördüğümüz bir başlık. İkincisi ise tarih, geçmişin birikimini ortaya koymak adına. Sonrasında taş yani mermer geliyor. Taarruz yani Anadolu'nun kilidi diye tabir edilen, bence Büyük Taarruzun 100. yılı içerisinde olmamamız sebebiyle Anadolu'nun kilidi konumunda olduğumuzu büyük ölçüde gösteriyor. Tat yani yerel lezzet alanında yani gastronomi alanında çalışmalarda gündemimizde” diye konuştu.

“Üreten bir coğrafyaya sahibiz”

Afyonkarahisar'da yapacakları çalışmalarda aynı zamanda teknolojinin gelişmesi ve ilerlemesine de büyük önem verdiklerini dile getiren Vali Yiğitbaşı açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Tin diyebileceğimiz maneviyatın huzuru, Frigya bölgesinde kültürel topografyamızın ortaya çıkarılması çalışmaları gündemimizde. Üreten bir coğrafyaya sahip olduğumuz için toprağımızın bereketi ön plana çıkaracağımız ‘T'lerden birisi. Tabiat diğer bir T'miz. Bu da yaşamın çeşitliliğini ön plana çıkarmak önemli. Artı bir ‘T'miz ise ‘teknoloji.' Geleneksel ile yenilikçiliği buluşturma artı bir T olarak çalışma alanımızda.”

Toplantı basın mensuplarının birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.