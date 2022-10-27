Vali Yiğitbaşı'nı mesaiye öğrenciler uğurladı

Afyonkarahisar'da bir gurup öğrenci, Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nı valilik konağı girişinde karşılayarak mesaiye uğurladı.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nın geçtiğimiz sabah mesaiye sürpriz misafirleri uğurladı. Öğrenciler sabahın ilk ışıkları ile birlikte valilik konağı girişine gelerek Vali Yiğitbaşını konak çıkışı karşıladılar. Çocuklarla sohbet eden Vali Yiğitbaşı bu anı sosyal medya hesabından paylaştı. Yiğitbaşı yaptığı paylaşımda, “Günün ilk ışıkları ile birlikte karşıladı beni bu sıcak manzara. Ne kadar hoş ve anlamlı bir tevafuk oldu benim için de. Teşekkürler gençler. Sayenizde bugün tüm günümü sizden aldığım bu enerji ile tamamladım." diye belirtti.