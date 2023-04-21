Validen, Ramazan'ın son iftarında Mehmetçik annesine görüntülü görüşme sürprizi

Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Ramazan'ın son iftarında konuk olduğu Mehmetçik'in sofrasında tezkeresine 95 günü kalan Amasyalı askerin ailesini görüntülü arayıp sürpriz yaptı. Vali Yiğitbaşı ile asker ailesi arasında yaşanan diyalog ise herkesi gülümsetti.

Vali Yiğitbaşı, son orucu Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanlığında Mehmetçik ile birlikte açtı. Karavanadan hazırlanan iftar sofrasının konuğu olan Vali Yiğitbaşı ardından tezkeresine 95 gün kalan Amasyalı Er Furkan Köse'nin ailesini aradı. Vali Yiğitbaşı önce Köse'nin babası ardından annesi Ayten Köse ile görüştü. Görüşme de Vali Yiğitbaşı, asker annesine oğlu ve diğer Mehmetçikler ile birlikte iftar yaptıklarını, oğlunun da sıhhatinin yerinde olduğunu ifade etti. Vali Yiğitbaşı, diğer çocuklarının evli olduğunu askerdeki oğlu Furkan Köse'nin ise bekar olduğunu öğrenince ise anne Ayten Köse'ye askerden sonra mürüvvetini görmesini temenni etti. Sıcak geçen görüşmenin ardından Vali Yiğitbaşı askerlere hayırlı teskereler dileyerek kışladan ayrıldı.