Valilik öğrencilerin trafik güvenliği için harekete geçti

Çalışmalar dahilinde kent genelinde öğrencilerin yoğunlukta kullandığı cadde ve sokaklar başta olmak üzere okul önlerindeki yaya çizgileri yenilenirken, bir çok noktada da trafik levhaları yenilendi. Gerçekleştirilen çalışmayla ilgili Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Okulların açılması ile birlikte cadde ve sokaklarda öğrencilerimizin yoğunluğu arttı. Bu çerçevede kavşak ve yaya noktalarında çocuklarımızın dikkatlerini arttıracak gerekli tedbirleri alıyor, ilgili birimlerle koordineli biçimde yenileme çalışmalarını sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.