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Valisi Çiçek şehitler için okutulan hatim duasına katıldı

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, şehitler için okutulan hatim duasına katıldı.


Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi tarafından aziz şehitlerin ruhları için okutulan hatim duasına Vali Çiçek'de katıldı. Dernek binasında gerçekleştirilen duaya katılan Vali Çiçek, bir süre bura da şehit aileleri ve gaziler ile de sohbet etti. Ailelerin bir isteğinin olup olmadığını soran Vali Çiçek, devletin bütün imkanları ile yanlarında olduklarını hatırlattı.


Öte yandan, Vali Çiçek'e programda İl Emniyet Müdürü Ali Temiz'de eşlik etti.

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