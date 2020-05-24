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Vatandaşlar fırınlara koşarak sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe saydı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak fırınlara ekmek almak için koşan vatandaşlar, polis ekipleri tarafından uyarılarak evlerine geri gönderildi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak fırınlara ekmek almak için koşan vatandaşlar, polis ekipleri tarafından uyarılarak evlerine geri gönderildi.


Şuhut'ta korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlar polis ekipleri tarafından evlerine geri gönderildi. Bazı vatandaşlar ceza yememek için polis ekiplerine itiraz ederken, bazıları ise fırından almış oldukları ekmeklerle evlerine döndü. Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı anlar saniye saniye görüntülendi.

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