Vatandaşlar temel yaşam desteği konusunda bilgilendirildi

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) öğrencileri, bir AVM'ye kurdukları stantta vatandaşlar temel yaşam desteği konusunda bilgilendirdi.

AFSÜ İlk Yardım ve Arama Kurtarma Topluluğu, açtığı stant ile Temel Yaşam Desteği (TYD) konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Solunumu ve kalbi durmuş kişilerde geri dönüşümsüz hasarların oluşmasını önlemek için yapay solunum ile akciğerlere oksijen gitmesini ve dış kalp masajı ile kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan müdahalelerin önemini anlatmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, TYD uygulamasında yararlanılan Otomatik Şok Cihazını (OED) sağlık çalışanı olmayan kişilerin de rahatça kullanabileceğine vurgu yapıldı.

Vatandaşlar AFSÜ'nün kamuoyunu sağlıkla ilişkili konularda bilgilendirmeye dönük faaliyetlerinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek öğrencilere ve topluluk akademik danışmanı Öğretim Görevlisi Kamuran Çalış İbiş'e teşekkür etti.