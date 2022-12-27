Vatandaşları mahalle ve çarşı bekçilerinin gece devriyelerinden memnun

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde vatandaşlar gece devriyelerini artıran mahalle ve çarşı bekçilerinin uygulamalarından memnun olduklarını ifade ettiler.

Sultandağı ilçesinde mahalle ve çarşı bekçileri suçun önlenmesine yönelik gece gerçekleştirdikleri denetimlerdi arttırdı. Sultandağı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan mahalle ve çarşı bekçileri gecelerin huzur ve güven unsuru çarşı ve mahalle bekçileri meydana gelebilecek en ufak bir olaya karşı bile etkin ve caydırıcı rol üstleniyor. Bekçiler sokaklarda otomobilleri, camileri, okulları, apartmanları, kabristanlıkları, parkları ve hemen hemen her yeri devriye gezip kontrol altında tutarak halkın geceleri huzur ve güvende geçirmesini sağlıyor.

Gece denetimlerinden memnun olduklarını ifade eden Sultandağı ilçesi sakinlerinden İbrahim Taşköprü, mahalle ve çarşı bekçilerinin polislerle birlikte yaptıkları devriyeleri desteklediklerini kaydederek, huzur ve güvenliği sağladıkları için kendilerine teşekkür etti.