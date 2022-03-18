Vatandaşların ulaşım şikayetlerini Afyonkarahisar Belediyesi ilgisiz

Afyonkarahisar Belediyesi'ne özel halk otobüsleri ve dolmuşlarla ilgili şikayet yağdıran vatandaşların taleplerine belediyenin sessiz kalması sosyal medya platformlarından tepkiye neden oldu.

Kentte yaşayan vatandaşlar Türkiye'nin en büyük internet portallarından özel halk otobüsleri ve dolmuşları ile ilgili şikayetlerini anlatırken, vatandaşların yaptıkları paylaşımlara belediyenin yanıt vermemesi ise ayrıca tepkiyle karşılandı. Vatandaşların belediyeden en çok özel halk otobüslerinin geç gelmesinden ya da şoförlerinin tutum ve davranışlarından şikayetçi oldukları gözlenirken, aynı zamanda dolmuşlarla ilgili yapılan maske, mesafe ve fazla yolcu alınması ile ilgilide şikayetlere Afyonkarahisar Belediyesi'nin sessiz kaldığı gözlendi.

Platformada Elif isimli bir kullanıcının “Ben hem öğrenciyim yurtta kalıyorum hem de günde 8-10 saat çalışan birisiyim. Durakta normalde akşam 21.50'ye doğru gelen 17 numaralı otobüsü oluyordu. Kaç gündür yurda yetişemiyorum. Bu sorumsuzluğun nedeni ne bilmiyorum. Saati o kadar değişkenlik gösteriyor ki işten koşarak geliyorum durağa. Ya tam zamanında ya da geç geliyor bugün de 21.44 geçe duraktaydım ve yoktu. Beklediğim süre içerisinde kaç tane 13 numaralı otobüsü geçti ve 22.10'da gelen 17 numaralı otobüsü geldi. Şoföre neden geç geldiğinin sebebini sormak istedim ve abla benimki 22.10 otobüsü dedi tamam, bir önceki otobüsün saati kaçta geliyor dememe kalmadan gözlerini kapayıp tepki gösterdi” dedi.

Elif isimli gibi bir çok kullanıcının tepkilerini platformadan belirtmelerine karşı Afyonkarahisar Belediyesi'nin hiçbir cevap vermemesi ise dikkatlerden kaçmadı.