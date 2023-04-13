Vatansız ailenin kimliklerinin çıkarılması için resmi adımlar atıldı

Afyonkarahisar'da 8 kişiden oluşan ve kimlik kartları olmadığı için adeta hayalet gibi yaşayan Gül ailesine Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı çıkarılması için çalışma başlatıldı.

2006 yılında dede Galip Gül o dönem ikamet ettikleri Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne giderek, kimliğini değiştirdi. Ancak iddiaya göre, o dönem görevliler evrakları üzerinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Galip Gül ve aile üyelerinin kimlikleri başta olmak üzere tüm resmi evraklarına el koydu. Galip Gül ile 36 kişilik aile üyeleri o dönemden sonra kimliksiz yaşamaya başladı. Aile üyeleri daha sora farklı memleketlere göç ederek ayrıldı. İki kız kardeş Fatma ve Melek Gül'de çocuklarını yanlarına alarak önce Eskişehir'e ardından Afyonkarahisar'a yerleşti. 8 kişilik Gül ailesi yaklaşık 6 aydır Afyonkarahisar kent merkezinde yaşıyor.

“Ailenin vatandaşlık dosyaları tanzim edildi”

İhlas Haber Ajansı'nın gündeme getirdiği olayın ardından Afyonkarahisar Valiliği harekete geçti. Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın talimatı üzerine gerekli çalışmalar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından başlatıldı. Çalışmayla ilgili kurum yetkililerinden yapılan açıklamada ise “Alınan bilgiler ve dilekçeleri ivedilikle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. Valimizin himayesinde ve genel müdürlüğümüzün talimatları ile ilgili kişiler öncelikle İl Göç Müdürlüğümüze yönlendirilmiştir. İl Göç Müdürlüğü tarafından Haymatlos başvurularının alınması ve evraklarının hazırlanmasının ardında İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğümüz tarafından vatandaşlık dosyaları hemen tanzim edilip, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüze karar ve araştırma yapılması için iletilecektir. Vali Yiğitbaşı ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürümüz Şefik Aygöl sürecinin en başından beri yakından takip ve kontrol etmektedirler” ifadelerine yer verildi.