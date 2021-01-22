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Vefat eden şehit annesi son yolcuğuna uğurlandı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 1999 yılında şehit olan Emin Özdemir’in annesi Ayşe Özdemir vefat etti.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 1999 yılında şehit olan Emin Özdemir'in annesi Ayşe Özdemir vefat etti. Şehit annesi kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.


1999 yılında Muş'ta şehit düşen Emin Özdemir'in annesi Ayşe Özdemir yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan dolayı hayatını kaybetti. Şehir annesi köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehit annesinin cenazesine çok sayıda vatandaşların katılması dikkatlerden kaçmadı. Özdemir'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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